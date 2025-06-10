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Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2025
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21:59 10.06.2025 (обновлено: 22:09 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022132308.html
Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ
Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ - РИА Новости, 10.06.2025
Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, РИА Новости, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, документ доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, подписанный в городе Астане 28 ноября 2024 года", - сказано в проекте федерального закона.В сопроводительных документах отмечается, что протокол направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон.
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россия, астана, владимир путин, госдума рф, одкб, в мире
Россия, Астана, Владимир Путин, Госдума РФ, ОДКБ, В мире
Путин внес в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ

Путин внес на ратификацию в ГД протокол о статусе формирований сил ОДКБ

© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол к соглашению о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года, подписанный в городе Астане 28 ноября 2024 года", - сказано в проекте федерального закона.
В сопроводительных документах отмечается, что протокол направлен на совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях сторон.
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