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Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ - РИА Новости, 10.06.2025
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19:35 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022113791.html
Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ
Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ - РИА Новости, 10.06.2025
Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ
Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T19:35:00+03:00
2025-06-10T19:35:00+03:00
россия
владимир путин
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force), ее возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля. "Владимир Путин подписал распоряжение "О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - указано в сообщении. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно распоряжению, глава комиссии должен будет в четырехмесячный срок утвердить план подготовки России к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ. Этим же распоряжением президент утвердил состав комиссии, в нее вошли представители Росфинмониторинга, МИД России, ФНС, Росимущества, Минфина, Минюста и других органов власти.
https://ria.ru/20241015/fatf-1978237349.html
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россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Россия, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ

Путин образовал комиссию по подготовке России к 5-му раунду взаимных оценок ФАТФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force), ее возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.
«
"Владимир Путин подписал распоряжение "О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - указано в сообщении.
Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно распоряжению, глава комиссии должен будет в четырехмесячный срок утвердить план подготовки России к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ.
Этим же распоряжением президент утвердил состав комиссии, в нее вошли представители Росфинмониторинга, МИД России, ФНС, Росимущества, Минфина, Минюста и других органов власти.
Флаг с логотипом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
СМИ: ФАТФ под давлением Украины может включить Россию в черный список
15 октября 2024, 23:20
 
РоссияВладимир ПутинЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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