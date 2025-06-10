https://ria.ru/20250610/putin-2022113791.html

Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ

Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ - РИА Новости, 10.06.2025

Путин создал комиссию по подготовке к пятому раунду оценок ФАТФ

Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:35:00+03:00

2025-06-10T19:35:00+03:00

2025-06-10T19:35:00+03:00

россия

владимир путин

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился образовать межведомственную комиссию по подготовке России к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force), ее возглавил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля. "Владимир Путин подписал распоряжение "О Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег". Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин", - указано в сообщении. Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно распоряжению, глава комиссии должен будет в четырехмесячный срок утвердить план подготовки России к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ. Этим же распоряжением президент утвердил состав комиссии, в нее вошли представители Росфинмониторинга, МИД России, ФНС, Росимущества, Минфина, Минюста и других органов власти.

https://ria.ru/20241015/fatf-1978237349.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)