https://ria.ru/20250610/putin-2022076904.html

Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества

Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества

Важно укреплять и беречь сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:40:00+03:00

2025-06-10T17:40:00+03:00

2025-06-10T17:40:00+03:00

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Важно укреплять и беречь сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы, заявил президент России Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета безопасности РФ, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. "Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений", - сказал Путин в ходе заседания.

https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет безопасности рф