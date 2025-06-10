https://ria.ru/20250610/putin-2022076904.html
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества
Важно укреплять и беречь сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:40:00+03:00
2025-06-10T17:40:00+03:00
2025-06-10T17:40:00+03:00
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Важно укреплять и беречь сплоченность общества, поддерживать направленные на это инициативы, заявил президент России Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета безопасности РФ, посвященное вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. "Нам важно беречь и укреплять сплочённость общества. Поддерживать направленные на это инициативы граждан, общественных, религиозных, волонтерских объединений", - сказал Путин в ходе заседания.
https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин призвал укреплять и беречь сплоченность общества
Путин призвал поддерживать инициативы, укрепляющие сплоченность общества