https://ria.ru/20250610/putin-2022075251.html
Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин
Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин
Урок "Разговоры о важном" постоянно развивается, становится более востребованным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив участие в этой... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
2025-06-10T17:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Урок "Разговоры о важном" постоянно развивается, становится более востребованным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив участие в этой школьной дисциплине военнослужащих СВО. "Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным и востребованным", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ. Глава государства отметил, что в уроках участвуют по-настоящему достойные люди, а их достижения и подвиги служат примером для школьников. "Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции", - добавил он. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.
https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин
Путин: урок "Разговоры о важном" развивается и становится более востребованным
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Урок "Разговоры о важном" постоянно развивается, становится более востребованным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив участие в этой школьной дисциплине военнослужащих СВО.
«
"Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным и востребованным", - сказал Путин
на заседании Совбеза РФ
.
Глава государства отметил, что в уроках участвуют по-настоящему достойные люди, а их достижения и подвиги служат примером для школьников.
"Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции", - добавил он.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.