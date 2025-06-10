https://ria.ru/20250610/putin-2022075251.html

Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин

Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин

Урок "Разговоры о важном" постоянно развивается, становится более востребованным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив участие в этой... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:37:00+03:00

2025-06-10T17:37:00+03:00

2025-06-10T17:37:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Урок "Разговоры о важном" постоянно развивается, становится более востребованным и полезным, заявил президент России Владимир Путин, отметив участие в этой школьной дисциплине военнослужащих СВО. "Значимое место в образовательном процессе занял общероссийский еженедельный урок "Разговоры о важном". Этот формат постоянно развивается, становится более интересным, полезным и востребованным", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ. Глава государства отметил, что в уроках участвуют по-настоящему достойные люди, а их достижения и подвиги служат примером для школьников. "Это лидеры в своих профессиях, герои России, участники специальной военной операции", - добавил он. "Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий называется развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание, историческое просвещение.

https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин