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Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов - РИА Новости, 10.06.2025
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17:30 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022073006.html
Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов
Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов
Президент РФ Владимир Путин призвал жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:30:00+03:00
2025-06-10T17:30:00+03:00
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. Глава государства во вторник провел заседание Совета безопасности РФ. Оно было посвящено вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент в том числе подчеркнул, что важно противодействовать попыткам навязать гражданам, а особенно молодежи, установки, разрушающие российские ценности. "Необходимо жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические, межрелигиозные конфликты", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250610/putin-2022070706.html
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россия, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов

Путин потребовал жестко отвечать на провоцирующие межэтнические конфликты вызовы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты.
Глава государства во вторник провел заседание Совета безопасности РФ. Оно было посвящено вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Президент в том числе подчеркнул, что важно противодействовать попыткам навязать гражданам, а особенно молодежи, установки, разрушающие российские ценности.
«
"Необходимо жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические, межрелигиозные конфликты", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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