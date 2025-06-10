https://ria.ru/20250610/putin-2022073006.html

Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов

Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал жестко отвечать на провоцирование межрелигиозных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин призвал жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

2025-06-10T17:30:00+03:00

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические и межрелигиозные конфликты. Глава государства во вторник провел заседание Совета безопасности РФ. Оно было посвящено вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Президент в том числе подчеркнул, что важно противодействовать попыткам навязать гражданам, а особенно молодежи, установки, разрушающие российские ценности. "Необходимо жестко отвечать на вызовы, провоцирующие межэтнические, межрелигиозные конфликты", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250610/putin-2022070706.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет безопасности рф