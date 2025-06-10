https://ria.ru/20250610/putin-2022070855.html

Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории

Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории - РИА Новости, 10.06.2025

Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории

Президент РФ Владимир Путин считает важным продолжение работы по историческому просвещению и по борьбе с фальсификацией истории, по его словам, такая работа... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:24:00+03:00

2025-06-10T17:24:00+03:00

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным продолжение работы по историческому просвещению и по борьбе с фальсификацией истории, по его словам, такая работа должна идти на системном уровне. "Системная работа по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории должна быть продолжена. Считаю это очень важным", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет безопасности рф