https://ria.ru/20250610/putin-2022070855.html
Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории
Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории - РИА Новости, 10.06.2025
Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории
Президент РФ Владимир Путин считает важным продолжение работы по историческому просвещению и по борьбе с фальсификацией истории, по его словам, такая работа... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:24:00+03:00
2025-06-10T17:24:00+03:00
2025-06-10T17:24:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает важным продолжение работы по историческому просвещению и по борьбе с фальсификацией истории, по его словам, такая работа должна идти на системном уровне. "Системная работа по историческому просвещению, по борьбе с фальсификацией истории должна быть продолжена. Считаю это очень важным", - сказал Путин на заседании Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин потребовал продолжать борьбу с фальсификацией истории
Путин: работа по борьбе с фальсификацией истории должна идти на системном уровне