https://ria.ru/20250610/putin-2022062575.html

Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей

Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей - РИА Новости, 10.06.2025

Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей

Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:06:00+03:00

2025-06-10T17:06:00+03:00

2025-06-10T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты получают медработники. Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии. "У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей... Владимир Владимирович, наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях СВО... Все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно - 100 тысяч рублей, медицинские сестры - 60 (тысяч рублей - ред.) и младший медицинский персонал - 30 тысяч рублей", - сказал Плахотников. По его словам, 600 из 1151 коек задействовано для пострадавших бойцов. Он также добавил, что обновленный сосудистый центр обеспечен всем необходимым. "Не только оборудованием, но и расходными материалами, изделиями медицинского назначения и медикаментами. Штат укомплектован на 80%", - отметил главврач. В Донецке после капитального ремонта возобновил работу региональный сосудистый центр республиканской клинической больницы имени Калинина, а также запущена в эксплуатацию лаборатория по испытанию качества лекарств в рамках государственного контроля.

https://ria.ru/20250610/murashko-2022052540.html

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общество, здоровье - общество, донецк, россия, луганская народная республика, владимир путин