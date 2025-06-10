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Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей - РИА Новости, 10.06.2025
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17:06 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022062575.html
Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей
Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей - РИА Новости, 10.06.2025
Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей
Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:06:00+03:00
2025-06-10T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты получают медработники. Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии. "У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей... Владимир Владимирович, наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях СВО... Все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно - 100 тысяч рублей, медицинские сестры - 60 (тысяч рублей - ред.) и младший медицинский персонал - 30 тысяч рублей", - сказал Плахотников. По его словам, 600 из 1151 коек задействовано для пострадавших бойцов. Он также добавил, что обновленный сосудистый центр обеспечен всем необходимым. "Не только оборудованием, но и расходными материалами, изделиями медицинского назначения и медикаментами. Штат укомплектован на 80%", - отметил главврач. В Донецке после капитального ремонта возобновил работу региональный сосудистый центр республиканской клинической больницы имени Калинина, а также запущена в эксплуатацию лаборатория по испытанию качества лекарств в рамках государственного контроля.
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общество, здоровье - общество, донецк, россия, луганская народная республика, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Донецк, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Главврач больницы в Донецке рассказал Путину о зарплатах врачей

Главврач больницы в Донецке Плахотников рассказал Путину о зарплатах врачей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главврач республиканской клинической больницы имени Калинина в городе Донецк Иван Плахотников рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, какие зарплаты получают медработники.
Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии.
"У врачей средняя заработная плата 67 тысяч рублей, у средних медицинских работников 47 тысяч рублей... Владимир Владимирович, наше лечебное учреждение оказывает помощь пострадавшим в условиях СВО... Все сотрудники, которые оказывают помощь, получают социальные выплаты. Врачи дополнительно - 100 тысяч рублей, медицинские сестры - 60 (тысяч рублей - ред.) и младший медицинский персонал - 30 тысяч рублей", - сказал Плахотников.
По его словам, 600 из 1151 коек задействовано для пострадавших бойцов.
Он также добавил, что обновленный сосудистый центр обеспечен всем необходимым.
"Не только оборудованием, но и расходными материалами, изделиями медицинского назначения и медикаментами. Штат укомплектован на 80%", - отметил главврач.
В Донецке после капитального ремонта возобновил работу региональный сосудистый центр республиканской клинической больницы имени Калинина, а также запущена в эксплуатацию лаборатория по испытанию качества лекарств в рамках государственного контроля.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 16:27
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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