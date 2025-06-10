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Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне - РИА Новости, 10.06.2025
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16:57 10.06.2025 (обновлено: 17:09 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022060157.html
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне
России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:57:00+03:00
2025-06-10T17:09:00+03:00
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне

Путин: России надо жестко отстаивать правду о Второй Мировой войне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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