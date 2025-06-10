https://ria.ru/20250610/putin-2022060157.html
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне
России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:57:00+03:00
2025-06-10T16:57:00+03:00
2025-06-10T17:09:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/tsennosti-2022059849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_e04421fb1a119ab9af40e0b79e1bd120.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне
Путин: России надо жестко отстаивать правду о Второй Мировой войне