https://ria.ru/20250610/putin-2022060157.html

Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне

Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал отстаивать правду России о Второй Мировой войне

России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:57:00+03:00

2025-06-10T16:57:00+03:00

2025-06-10T17:09:00+03:00

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. России надо жёстко отстаивать правду о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин."Вновь обращаю внимание: мы должны и впредь в любой ситуации жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, о той решающей роли, которую сыграл наш народ в разгроме нацизма", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/tsennosti-2022059849.html

россия

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2025

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россия, владимир путин