https://ria.ru/20250610/putin-2022059337.html

Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин

Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин

Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать россиянам чужую волю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:55:00+03:00

2025-06-10T16:55:00+03:00

2025-06-10T17:14:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать россиянам чужую волю, заявил президент России Владимир Путин."Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий, они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Такие ценности, определяющие для нас, - это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны, и, конечно, это патриотизм - преданность родине", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, общество