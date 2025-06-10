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Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин
Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин
Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать россиянам чужую волю, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:55:00+03:00
2025-06-10T16:55:00+03:00
2025-06-10T17:14:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать россиянам чужую волю, заявил президент России Владимир Путин."Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий, они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Такие ценности, определяющие для нас, - это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны, и, конечно, это патриотизм - преданность родине", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Традиционные ценности формируют суверенное мировоззрение, заявил Путин
Путин: традиционные ценности защищают россиян от навязывания чужой воли