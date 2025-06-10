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Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
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16:54 10.06.2025 (обновлено: 18:43 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html
Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин
Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин
В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:54:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно. Способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успехов", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Он также отметил, что подрастающее поколение "не отделяет свою судьбу от судьбы России".
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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей
Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин

Путин: молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно. Способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успехов", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Он также отметил, что подрастающее поколение "не отделяет свою судьбу от судьбы России".
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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Вчера, 16:55
 
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