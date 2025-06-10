https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html

Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин

Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025

Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин

В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:54:00+03:00

2025-06-10T16:54:00+03:00

2025-06-10T18:43:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность, заявил президент РФ Владимир Путин."Я уверен, что у нас действительно растет поколение, понимающее, что такое свобода и ответственность одновременно. Способное приумножать социально-экономический, научный, культурный потенциал страны, которое стремится идти вперед, добиваться успехов", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Он также отметил, что подрастающее поколение "не отделяет свою судьбу от судьбы России".

https://ria.ru/20250610/putin-2022059337.html

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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. 2025-06-10T16:54 true PT0M27S

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россия, владимир путин, общество