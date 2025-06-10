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Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы - РИА Новости, 10.06.2025
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16:53 10.06.2025 (обновлено: 17:04 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022058588.html
Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы
Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы
России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:53:00+03:00
2025-06-10T17:04:00+03:00
россия
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html
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россия, владимир путин, совет безопасности рф
Россия, Владимир Путин, Совет Безопасности РФ
Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы

Путин заявил о необходимости формировать в России гуманитарные культурные смыслы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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