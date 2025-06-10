https://ria.ru/20250610/putin-2022058588.html

Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы

Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал формировать в России гуманитарные культурные смыслы

России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:53:00+03:00

2025-06-10T16:53:00+03:00

2025-06-10T17:04:00+03:00

россия

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. России нужно формировать свои гуманитарные культурные смыслы, которые будут востребованы, в том числе, во всем мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, совет безопасности рф