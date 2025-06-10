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В мире идет борьба за влияние на умы, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
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16:53 10.06.2025 (обновлено: 17:08 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022058500.html
В мире идет борьба за влияние на умы, заявил Путин
В мире идет борьба за влияние на умы, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
В мире идет борьба за влияние на умы, заявил Путин
В современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
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2025-06-10T17:08:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим - в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции… Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250610/putin-2022062787.html
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Путин об информационной войне
В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются, по сути, тоталитарные модели. Путин отметил, что мире идет информационная война на ценностном уровне
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
В мире идет борьба за влияние на умы, заявил Путин

Путин: в мире идет агрессивная борьба за влияние на умы

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В современном мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются тоталитарные модели, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы видим - в современном мире ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции… Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными часто, при этом продавливаются так называемые неолиберальные, а по сути своей, на практике, тоталитарные модели", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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