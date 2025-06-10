Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета, решением вопроса демографии и воспитания молодежи.
- Важно продолжать выстраивать систему госполитики в сфере защиты традиционных ценностей на перспективу:
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"Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю".
- Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность родине служат опорой для страны.
- Тема совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важна и актуальна для России.
- Дети должны понимать, что быть гражданином России — это знать историю своей страны, брать ответственность за ее будущее.
- В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность.
- В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются, по сути, тоталитарные модели.
- Важно противодействовать попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные ценности страны.
- России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне.
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"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире".