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Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями - РИА Новости, 10.06.2025
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16:53 10.06.2025 (обновлено: 17:42 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022058355.html
Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями
Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями - РИА Новости, 10.06.2025
Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями
Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.&quot;Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю&quot;.&quot;Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире&quot;.
россия
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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей
Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи.
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Путин об информационной войне
В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются, по сути, тоталитарные модели. Путин отметил, что мире идет информационная война на ценностном уровне
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россия, владимир путин, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
2025-06-10T16:53
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PT0M27S

Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета, решением вопроса демографии и воспитания молодежи.
  • Важно продолжать выстраивать систему госполитики в сфере защиты традиционных ценностей на перспективу:
«

"Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность родине служат опорой для страны.
  • Тема совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важна и актуальна для России.
  • Дети должны понимать, что быть гражданином России — это знать историю своей страны, брать ответственность за ее будущее.
  • В России растет поколение, которое не отделяет свою судьбу от судьбы страны, понимает, что такое свобода и ответственность.
  • В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются, по сути, тоталитарные модели.
  • Важно противодействовать попыткам навязать россиянам, особенно молодежи, установки, разрушающие традиционные ценности страны.
  • России надо жестко отстаивать правду о Второй мировой войне.
«

"Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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