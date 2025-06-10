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Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями

Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями - РИА Новости, 10.06.2025

Путин: суверенитет России напрямую связан с традиционными ценностями

Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на заседании Госсовета. Ключевые заявления — в материале РИА Новости."Традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю"."Нам нужно последовательно и активно продвигать свои ценности, формировать свои гуманитарные, культурные смыслы, востребованные и в стране, и в мире".

россия

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2025

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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. 2025-06-10T16:53 true PT0M27S

Путин об информационной войне В мире идет агрессивная борьба за влияние на умы, продавливаются, по сути, тоталитарные модели. Путин отметил, что мире идет информационная война на ценностном уровне 2025-06-10T16:53 true PT1M00S

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россия, владимир путин, общество, видео