https://ria.ru/20250610/putin-2022057820.html

Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны

Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны - РИА Новости, 10.06.2025

Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дети России должны понимать, что быть гражданином РФ - это знать историю своей страны, брать ответственность за ее... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:53:00+03:00

2025-06-10T16:53:00+03:00

2025-06-10T17:04:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дети России должны понимать, что быть гражданином РФ - это знать историю своей страны, брать ответственность за ее будущее."И сегодня они (ценности патриотизма и преданности Родине, единство народов России, милосердие и гуманизм - ред.) служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином - это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой Родины, и для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Путин добавил, что молодые поколения должны "расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, в компетенции, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие".

https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество