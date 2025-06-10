https://ria.ru/20250610/putin-2022057820.html
Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны
Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны - РИА Новости, 10.06.2025
Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дети России должны понимать, что быть гражданином РФ - это знать историю своей страны, брать ответственность за ее... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:53:00+03:00
2025-06-10T16:53:00+03:00
2025-06-10T17:04:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дети России должны понимать, что быть гражданином РФ - это знать историю своей страны, брать ответственность за ее будущее."И сегодня они (ценности патриотизма и преданности Родине, единство народов России, милосердие и гуманизм - ред.) служат для нас опорой, ориентиром в развитии системы образования и воспитания, чтобы наши дети, подростки глубоко понимали, что быть гражданином - это значит знать и уважать историю страны, не предавать своих корней, трудиться и для близких, и для малой Родины, и для Отечества, брать на себя ответственность за его будущее", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Путин добавил, что молодые поколения должны "расти сильными, широко образованными, открытыми к творчеству и созиданию, быть глобально конкурентоспособными в знаниях, в компетенции, предлагать свои оригинальные идеи, решения, а не копировать чужие".
https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, что значит быть гражданином своей страны
Путин: быть гражданином страны означает брать ответственность за ее будущее