https://ria.ru/20250610/putin-2022057367.html

Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России

Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России - РИА Новости, 10.06.2025

Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России

Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине служат опорой для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:51:00+03:00

2025-06-10T16:51:00+03:00

2025-06-10T17:02:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине служат опорой для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Такие ценности, определяющие для нас, это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022058588.html

россия

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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи. 2025-06-10T16:51 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин