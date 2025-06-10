https://ria.ru/20250610/putin-2022057367.html
Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России
Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России - РИА Новости, 10.06.2025
Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России
Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине служат опорой для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:51:00+03:00
2025-06-10T16:51:00+03:00
2025-06-10T17:02:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приверженность к правде и справедливости, любовь к детям, патриотизм и преданность Родине служат опорой для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые закладывались нашими предками в течение столетий. Они в основе нашей цивилизации и идентичности, служат опорой в жизни человека и семьи, формируют культуру, суверенное мировоззрение, устойчивое к попыткам навязать нам чужую волю. Такие ценности, определяющие для нас, это единство народов России, приверженность к правде и справедливости, милосердие и гуманизм, крепкая семья и любовь к детям. Это взаимопомощь и стремление добиваться не только личного благополучия, а успеха всей страны. И, конечно, это патриотизм, преданность Родине", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей
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2025-06-10T16:51
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал патриотизм и преданность Родине опорой для России
Путин: приверженность правде и преданность Родине служат опорой для России