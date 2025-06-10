https://ria.ru/20250610/putin-2022057105.html
Путин рассказал, с чем связано обеспечение суверенитета России
Путин рассказал, с чем связано обеспечение суверенитета России - РИА Новости, 10.06.2025
Путин рассказал, с чем связано обеспечение суверенитета России
Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:51:00+03:00
2025-06-10T16:51:00+03:00
2025-06-10T17:07:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи, заявил президент РФ Владимир Путин."Тема крайне значимая и актуальная и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России. С укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе. С решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250610/putin-2022060640.html
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Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей
Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей. Президент подчеркнул, что эта тема напрямую связана с обеспечением суверенитета России, решением вопроса демографии и воспитания молодежи.
2025-06-10T16:51
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, с чем связано обеспечение суверенитета России
Путин: тема защиты традиционных ценностей связана с обеспечением суверенитета РФ