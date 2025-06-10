Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 10.06.2025 (обновлено: 16:56 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022056810.html
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:50:00+03:00
2025-06-10T16:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России."В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей

Путин призвал совершенствовать госполитику в сфере защиты традиционных ценностей

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России.
"В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
Путин проводит совещание Cовбеза, посвященное защите традиционных ценностей - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Молодое поколение в России не отделяет свою судьбу от страны, заявил Путин
Вчера, 16:54
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала