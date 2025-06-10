https://ria.ru/20250610/putin-2022056810.html

Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей

Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025

Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей

Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:50:00+03:00

2025-06-10T16:50:00+03:00

2025-06-10T16:56:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России."В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество