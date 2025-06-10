https://ria.ru/20250610/putin-2022056810.html
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей - РИА Новости, 10.06.2025
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:50:00+03:00
2025-06-10T16:50:00+03:00
2025-06-10T16:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_0:148:3007:1839_1920x0_80_0_0_642f7b1dca17d7079f45fd9adb2d1903.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал тему совершенствования госполитики в области защиты традиционных ценностей важной и актуальной для России."В повестке сегодняшнего заседания Совета безопасности вопросы совершенствования государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тема крайне значимая и актуальная, и напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России, с укреплением безопасности, согласия и стабильности в обществе, с решением важнейших для нас вопросов народосбережения и демографического развития, воспитания молодых поколений, обеспечения преемственности нашего развития как государства, народа, общества", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными челнами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/putin-2022058735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017074039_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_0579563f15b84dc21431c3e090aa886f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о важности госполитики в сфере защиты традиционных ценностей
Путин призвал совершенствовать госполитику в сфере защиты традиционных ценностей