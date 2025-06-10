Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике
Путин назвал создание новой поликлиники в Нальчике своевременным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%.
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"Предыдущее здание, насколько я вижу по документам, было изношено более чем на 80%, поэтому все, что сделано было в республике, это, конечно, очень своевременно", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
Новое главное здание городской поликлиники №1 в Нальчике полностью оснащено современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Общая площадь поликлиники составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже медучреждения расположены диагностические кабинеты и отделения, в том числе лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики.
Ранее главный филиал городской поликлиники №1 располагался в здании, построенном в 1938 году.