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Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике - РИА Новости, 10.06.2025
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16:08 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2022046820.html
Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике
Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике - РИА Новости, 10.06.2025
Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике
Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:08:00+03:00
2025-06-10T16:08:00+03:00
общество
нальчик
россия
владимир путин
здравоохранение
день медицинского работника
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%. "Предыдущее здание, насколько я вижу по документам, было изношено более чем на 80%, поэтому все, что сделано было в республике, это, конечно, очень своевременно", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. Новое главное здание городской поликлиники №1 в Нальчике полностью оснащено современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Общая площадь поликлиники составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже медучреждения расположены диагностические кабинеты и отделения, в том числе лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Ранее главный филиал городской поликлиники №1 располагался в здании, построенном в 1938 году.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
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общество, нальчик, россия, владимир путин, здравоохранение, день медицинского работника
Общество, Нальчик, Россия, Владимир Путин, Здравоохранение, День медицинского работника
Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике

Путин назвал создание новой поликлиники в Нальчике своевременным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%.
«
"Предыдущее здание, насколько я вижу по документам, было изношено более чем на 80%, поэтому все, что сделано было в республике, это, конечно, очень своевременно", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
Новое главное здание городской поликлиники №1 в Нальчике полностью оснащено современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Общая площадь поликлиники составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже медучреждения расположены диагностические кабинеты и отделения, в том числе лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики.
Ранее главный филиал городской поликлиники №1 располагался в здании, построенном в 1938 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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