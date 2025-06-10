https://ria.ru/20250610/putin-2022046820.html

Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике

Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике - РИА Новости, 10.06.2025

Путин оценил создание новой поликлиники в Нальчике

Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:08:00+03:00

2025-06-10T16:08:00+03:00

2025-06-10T16:08:00+03:00

общество

нальчик

россия

владимир путин

здравоохранение

день медицинского работника

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал своевременным создание новой поликлиники в Нальчике, поскольку старое здание было изношено более чем на 80%. "Предыдущее здание, насколько я вижу по документам, было изношено более чем на 80%, поэтому все, что сделано было в республике, это, конечно, очень своевременно", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. Новое главное здание городской поликлиники №1 в Нальчике полностью оснащено современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Общая площадь поликлиники составляет 9 тысяч квадратных метров. На первом этаже медучреждения расположены диагностические кабинеты и отделения, в том числе лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии, рентгенографии, маммографии, флюорографии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Ранее главный филиал городской поликлиники №1 располагался в здании, построенном в 1938 году.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

нальчик

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нальчик, россия, владимир путин, здравоохранение, день медицинского работника