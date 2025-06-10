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Путин похвалил московскую программу модернизации медицины - РИА Новости, 10.06.2025
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Хорошие новости
 
15:40 10.06.2025 (обновлено: 16:27 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022038859.html
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины - РИА Новости, 10.06.2025
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины
Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:40:00+03:00
2025-06-10T16:27:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
луганск
владимир путин
день медицинского работника
здравоохранение
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения. "Я знаю, что Москва помогала, у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.) такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия Путин также отметил помощь Москвы в реконструкции поликлиники №12 в Луганске. "Ну и, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем качественном уровне", - добавил Путин. В Луганской городской поликлинике №12 завершен капитальный ремонт. Теперь медучреждение общей площадью 8 тысяч квадратных метров оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта проведена перепланировка здания, полностью заменены существующие системы, лифтовое оборудование и инженерные сети. Кроме того, для бесперебойного обеспечения электроэнергией произведен монтаж новой трансформаторной подстанции. Также в поликлинике установлены флюорографический, маммографический и рентгенологический аппараты и компьютерный томограф. Сейчас проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу ограждения.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, луганск, владимир путин, день медицинского работника, здравоохранение
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Луганск, Владимир Путин, День медицинского работника, Здравоохранение, Хорошие новости
Путин похвалил московскую программу модернизации медицины

Путин назвал программу Москвы по модернизации системы здравоохранения хорошей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения.
«
"Я знаю, что Москва помогала, у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.) такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником
Вчера, 14:41
В ходе мероприятия Путин также отметил помощь Москвы в реконструкции поликлиники №12 в Луганске.
«
"Ну и, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем качественном уровне", - добавил Путин.
В Луганской городской поликлинике №12 завершен капитальный ремонт. Теперь медучреждение общей площадью 8 тысяч квадратных метров оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта проведена перепланировка здания, полностью заменены существующие системы, лифтовое оборудование и инженерные сети. Кроме того, для бесперебойного обеспечения электроэнергией произведен монтаж новой трансформаторной подстанции. Также в поликлинике установлены флюорографический, маммографический и рентгенологический аппараты и компьютерный томограф. Сейчас проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу ограждения.
Путин о построенных объектах здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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