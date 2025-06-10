https://ria.ru/20250610/putin-2022038859.html

Путин похвалил московскую программу модернизации медицины

Путин похвалил московскую программу модернизации медицины - РИА Новости, 10.06.2025

Путин похвалил московскую программу модернизации медицины

Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:40:00+03:00

2025-06-10T15:40:00+03:00

2025-06-10T16:27:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

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россия

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владимир путин

день медицинского работника

здравоохранение

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил программу Москвы по модернизации системы здравоохранения. "Я знаю, что Москва помогала, у Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.) такая хорошая программа по обновлению и развитию московской медицины", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции. В ходе мероприятия Путин также отметил помощь Москвы в реконструкции поликлиники №12 в Луганске. "Ну и, конечно, если Москва помогает, то делает это на хорошем качественном уровне", - добавил Путин. В Луганской городской поликлинике №12 завершен капитальный ремонт. Теперь медучреждение общей площадью 8 тысяч квадратных метров оснащено на уровне самых высоких российских стандартов. В ходе капитального ремонта проведена перепланировка здания, полностью заменены существующие системы, лифтовое оборудование и инженерные сети. Кроме того, для бесперебойного обеспечения электроэнергией произведен монтаж новой трансформаторной подстанции. Также в поликлинике установлены флюорографический, маммографический и рентгенологический аппараты и компьютерный томограф. Сейчас проводятся работы по благоустройству прилегающей территории и монтажу ограждения.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, луганск, владимир путин, день медицинского работника, здравоохранение