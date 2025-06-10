Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 10.06.2025 (обновлено: 15:14 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022027097.html
Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов
Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов - РИА Новости, 10.06.2025
Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов
Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:05:00+03:00
2025-06-10T15:14:00+03:00
владимир путин
россия
общество
луганская народная республика
здоровье - общество
донецкая народная республика
радий хабиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается миллионов россиян.Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии."Вы упомянули сейчас ФАПы. Прошу вас (Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан – ред.) и всех коллег, тех, которые сейчас на связи у нас, ну и те, которые будут смотреть сегодняшние репортажи, конечно, уделять этому особое внимание. Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского хирургического центра, где проводятся сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца – чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.Президент добавил, что вопрос ФАПов касается миллионов россиян, проживающих в небольших населенных пунктах."Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество, луганская народная республика, здоровье - общество, донецкая народная республика, радий хабиров
Владимир Путин, Россия, Общество, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Радий Хабиров
Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов

Путин: власти в регионах не должны не забывать о ремонте и создании ФАПов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается миллионов россиян.
Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии.
«
"Вы упомянули сейчас ФАПы. Прошу вас (Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан – ред.) и всех коллег, тех, которые сейчас на связи у нас, ну и те, которые будут смотреть сегодняшние репортажи, конечно, уделять этому особое внимание. Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского хирургического центра, где проводятся сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца – чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
Президент добавил, что вопрос ФАПов касается миллионов россиян, проживающих в небольших населенных пунктах.
"Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные", - отметил Путин.
Путин о построенных объектах здравоохранения - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах
Вчера, 14:50
 
Владимир ПутинРоссияОбществоЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаРадий Хабиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала