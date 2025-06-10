https://ria.ru/20250610/putin-2022027097.html

Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов

Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал региональные власти не забывать о ремонте и создании ФАПов

Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:05:00+03:00

2025-06-10T15:05:00+03:00

2025-06-10T15:14:00+03:00

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил власти в регионах не забывать про ремонт и создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), отметив, что это касается миллионов россиян.Во вторник президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии."Вы упомянули сейчас ФАПы. Прошу вас (Радия Хабирова, главу Республики Башкортостан – ред.) и всех коллег, тех, которые сейчас на связи у нас, ну и те, которые будут смотреть сегодняшние репортажи, конечно, уделять этому особое внимание. Разумеется, десятиэтажный хирургический корпус Республиканского хирургического центра, где проводятся сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца – чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в республике, и в стране в целом. Но про ФАПы прошу не забывать", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.Президент добавил, что вопрос ФАПов касается миллионов россиян, проживающих в небольших населенных пунктах."Поэтому нужно продолжить работу по ремонтам, по строительству новых ФАПов, по привлечению специалистов, создавать для них соответствующие условия, прежде всего жилищные", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, луганская народная республика, здоровье - общество, донецкая народная республика, радий хабиров