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Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи
Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи - РИА Новости, 10.06.2025
Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи
Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко доложить о результатах в сфере развития системы кардиологической помощи в... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:54:00+03:00
2025-06-10T14:54:00+03:00
2025-06-10T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко доложить о результатах в сфере развития системы кардиологической помощи в стране. "Один из медицинских объектов, который с нами на связи - это новый хирургический корпус республиканского кардиологического центра в Уфе… Попрошу Михаила Альбертовича Мурашко не только сказать несколько слов о новых объектах, но и, поскольку мы начинаем с кардиологического центра, доложить о тех результатах, которые сделаны по этому важнейшему направлению - а именно развитию системы кардиологической помощи", - сказал глава государства на открытии новых объектов здравоохранения. Как отметил Путин, лечение и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний являются одним из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения. "За последние годы здесь многое сделано, включая обновление и расширение профильной структуры в регионах, поставки оборудования, внедрение передовых технологий в области диагностики и методик лечения, совершенствования экстренной и неотложной помощи", - добавил президент.
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Уфа, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин попросил Мурашко доложить о развитии системы кардиологической помощи
Путин попросил Мурашко доложить о развитии кардиологической помощи в России