https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html

Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах

Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах - РИА Новости, 10.06.2025

Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах

За шесть лет в разных регионах РФ было построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник и больниц, капитально отремонтировано 5,5... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:50:00+03:00

2025-06-10T14:50:00+03:00

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здоровье - общество

россия

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За шесть лет в разных регионах РФ было построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник и больниц, капитально отремонтировано 5,5 тысяч медицинских объектов, сообщил президент России Владимир Путин. “За шесть лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Капитально отремонтировано порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлено и построено на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях”, - сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ. По его данным, в целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования. Президент подчеркнул, что работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

россия

луганская народная республика

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Путин о построенных объектах здравоохранения За 6 лет в разных регионах страны было построено более 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц, рассказал Путин. Президент сегодня по видеосвязи участвует в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии. 2025-06-10T14:50 true PT1M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, луганская народная республика, владимир путин