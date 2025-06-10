https://ria.ru/20250610/putin-2022022437.html
Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах
Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах - РИА Новости, 10.06.2025
Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах
За шесть лет в разных регионах РФ было построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник и больниц, капитально отремонтировано 5,5... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:50:00+03:00
2025-06-10T14:50:00+03:00
2025-06-10T14:57:00+03:00
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. За шесть лет в разных регионах РФ было построено более 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), поликлиник и больниц, капитально отремонтировано 5,5 тысяч медицинских объектов, сообщил президент России Владимир Путин. “За шесть лет в разных регионах страны было создано более 6,5 тысяч новых фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и поликлиник. Капитально отремонтировано порядка 5,5 тысяч медицинских объектов, в том числе с 2022 года более 290 объектов в сфере здравоохранения восстановлено и построено на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областях”, - сказал Путин во время открытия объектов здравоохранения в регионах РФ. По его данным, в целом по России закуплено свыше 245 тысяч единиц медоборудования. Президент подчеркнул, что работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
россия
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7 495 645-6601
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Путин о построенных объектах здравоохранения
За 6 лет в разных регионах страны было построено более 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц, рассказал Путин.
Президент сегодня по видеосвязи участвует в открытии объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии.
2025-06-10T14:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, россия, луганская народная республика, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Путин оценил масштабы строительства медицинских объектов в регионах
Путин: за 6 лет в регионах построено более 6,5 тыс ФАПов, поликлиник и больниц