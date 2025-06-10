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Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 10.06.2025
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14:41 10.06.2025 (обновлено: 22:25 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 10.06.2025
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:41:00+03:00
2025-06-10T22:25:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день медицинского работника
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня.&quot;Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, &lt;...&gt; хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника&quot;, — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/putin-2022016856.html
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общество, россия, владимир путин, день медицинского работника
Общество, Россия, Владимир Путин, День медицинского работника
Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, который отмечают 15 июня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня.
«

"Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, <...> хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника", — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию
Вчера, 14:40
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень медицинского работника
 
 
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