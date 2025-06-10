https://ria.ru/20250610/putin-2022016958.html

Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником - РИА Новости, 10.06.2025

Путин поздравил медработников с предстоящим профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:41:00+03:00

2025-06-10T14:41:00+03:00

2025-06-10T22:25:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день медицинского работника

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил медработников России с предстоящим профессиональным праздником, который будет отмечаться 15 июня."Уважаемые друзья, скоро, в конце этой недели, в воскресенье, у нас будет праздник — День медицинского работника. Пользуясь случаем, а сегодня случай хороший, мы вводим в работу много объектов на территории России, <...> хочу поздравить всех медицинских работников с Днем медицинского работника", — сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/putin-2022016856.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, день медицинского работника