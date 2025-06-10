https://ria.ru/20250610/putin-2022016856.html
Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию
Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию - РИА Новости, 10.06.2025
Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию
Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:40:00+03:00
2025-06-10T14:40:00+03:00
2025-06-10T14:50:00+03:00
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/medik-2022017302.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию
Путин: подвиг российских медиков в пандемию навсегда вошел в историю