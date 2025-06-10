https://ria.ru/20250610/putin-2022016856.html

Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию

Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию - РИА Новости, 10.06.2025

Путин высказался о подвиге российских медиков в пандемию

Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T14:40:00+03:00

2025-06-10T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Подвиг российских медиков во время пандемии навсегда вошел в историю, заявил президент РФ Владимир Путин."В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. И благодаря их профессионализму, душевной щедрости и милосердию, мужеству и самопожертвованию страшная инфекция отступила. Этот ваш, без преувеличения, подвиг навсегда вошел в историю страны", - сказал Путин в ходе открытия объектов здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250610/medik-2022017302.html

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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество