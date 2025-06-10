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Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах - РИА Новости, 10.06.2025
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12:39 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/putin-2021979504.html
Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах
Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах - РИА Новости, 10.06.2025
Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах
Президент России Владимир Путин во вторник планирует принять участие в открытии объектов здравоохранения в российских регионах, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:39:00+03:00
2025-06-10T12:39:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
михаил мурашко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник планирует принять участие в открытии объектов здравоохранения в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит Михаил Мурашко, Минздрав, расскажет, какие объекты открываются. И по всем регионам будут слова и соответствующих губернаторов, глав регионов, и глав врачей, и руководителей тех или иных медицинских учреждений, которые будут открываться. Открытие медицинских учреждений – это всегда новость очень хорошая, и на федеральном уровне хорошие, и, конечно, в особенности для жителей тех регионов, где это происходит", - сказал Песков журналистам.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мурашко
Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах

Песков: Путин примет участие в открытии объектов здравоохранения в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник планирует принять участие в открытии объектов здравоохранения в российских регионах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин планирует открыть объекты здравоохранения в самых разных субъектах Российской Федерации. Я не буду их анонсировать. Разумеется, выступит сам Путин, выступит Михаил Мурашко, Минздрав, расскажет, какие объекты открываются. И по всем регионам будут слова и соответствующих губернаторов, глав регионов, и глав врачей, и руководителей тех или иных медицинских учреждений, которые будут открываться. Открытие медицинских учреждений – это всегда новость очень хорошая, и на федеральном уровне хорошие, и, конечно, в особенности для жителей тех регионов, где это происходит", - сказал Песков журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМихаил Мурашко
 
 
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