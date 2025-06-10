https://ria.ru/20250610/putin-2021948693.html

Путин призвал к равноправию в борьбе с биологическими угрозами

Путин призвал к равноправию в борьбе с биологическими угрозами - РИА Новости, 10.06.2025

Путин призвал к равноправию в борьбе с биологическими угрозами

Взаимодействие в сфере борьбы с биологическими угрозами в мире должно идти при соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех стран, заявил... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:13:00+03:00

2025-06-10T10:13:00+03:00

2025-06-10T10:13:00+03:00

здоровье - общество

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере борьбы с биологическими угрозами в мире должно идти при соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех стран, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Он подтвердил неизменную готовность России помогать в реагировании на биологические угрозы и вспышки опасных инфекционных заболеваний в любом регионе мира. "Разумеется, взаимодействие в данной сфере должно осуществляться при неукоснительном соблюдении принципов равноправия и уважения суверенитета всех государств", - заявил Путин.

https://ria.ru/20250326/kbto-2006974246.html

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здоровье - общество, россия, владимир путин, в мире