https://ria.ru/20250610/putin-2021948126.html

Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения

Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения - РИА Новости, 10.06.2025

Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения

Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:11:00+03:00

2025-06-10T10:11:00+03:00

2025-06-10T10:11:00+03:00

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и токсинах, заявил президент России Владимир Путин. "Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на использовании болезнетворных микроорганизмов и токсинов", - говорится в обращении Путина участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". В этом плане, как указал глава государства, Россия придает большое значение сотрудничеству как на широком международном уровне, так и в рамках региональных инициатив и договоренностей.

https://ria.ru/20250326/kbto-2006974246.html

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россия, владимир путин, безопасность