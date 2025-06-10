https://ria.ru/20250610/putin-2021948126.html
Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения
Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения - РИА Новости, 10.06.2025
Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения
Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:11:00+03:00
2025-06-10T10:11:00+03:00
2025-06-10T10:11:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия выступает за укрепление механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на болезнетворных микроорганизмах и токсинах, заявил президент России Владимир Путин. "Россия вместе с партнерами из дружественных стран последовательно выступает за укрепление коллективных механизмов сдерживания разработки и распространения оружия массового уничтожения, основанного на использовании болезнетворных микроорганизмов и токсинов", - говорится в обращении Путина участникам и организаторам V Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". В этом плане, как указал глава государства, Россия придает большое значение сотрудничеству как на широком международном уровне, так и в рамках региональных инициатив и договоренностей.
https://ria.ru/20250326/kbto-2006974246.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин: Россия выступает за нераспространение оружия массового уничтожения
Путин: РФ выступает за сдерживание разработки оружия массового уничтожения