https://ria.ru/20250610/putin-2021947571.html

Путин заявил о росте напряженности в вопросе биологической безопасности

Путин заявил о росте напряженности в вопросе биологической безопасности - РИА Новости, 10.06.2025

Путин заявил о росте напряженности в вопросе биологической безопасности

Вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту, в том числе из-за общей нестабильности в мире и отсутствия прогресса в достижении... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:09:00+03:00

2025-06-10T10:09:00+03:00

2025-06-10T10:09:00+03:00

россия

сочи

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018531659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_de0d24c7928e43bf1a103e89025b1db1.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту, в том числе из-за общей нестабильности в мире и отсутствия прогресса в достижении целей Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, считает президент РФ Владимир Путин. "Вопросы обеспечения биологической безопасности приобретают особую остроту. Это связано не только с общей нестабильностью обстановки в мире, но и, в немалой степени, с отсутствием прогресса в достижении целей, зафиксированных в Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Путин в своем обращении к участникам и организаторам V международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения". Он отметил, что встречи в таком формате с каждым годом становятся все более представительными, что в полной мере подтверждает их растущий авторитет и востребованность. Президент указал, что в этот раз в Сочи собрались руководители государственных ведомств, научных учреждений, медицинских центров и общественных объединений из трех десятков стран, а также делегаты от ряда международных организаций.

https://ria.ru/20250319/mchs-2006013051.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, владимир путин, безопасность