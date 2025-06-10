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Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
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00:51 10.06.2025 (обновлено: 05:48 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/pushkov-2021908683.html
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии - РИА Новости, 10.06.2025
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя беспорядки в Калифорнии, заявил в своем Telegram-канале, что в XXI веке Соединенные Штаты могут стать... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T00:51:00+03:00
2025-06-10T05:48:00+03:00
калифорния
лос-анджелес
брюссель
алексей пушков
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя беспорядки в Калифорнии, заявил в своем Telegram-канале, что в XXI веке Соединенные Штаты могут стать "разъединенными". "В Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность только нарастает. В 21-м веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными", — написал он. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
https://ria.ru/20250609/tramp-2021872753.html
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калифорния, лос-анджелес, брюссель, алексей пушков, протесты в калифорнии
Калифорния, Лос-Анджелес, Брюссель, Алексей Пушков, Протесты в Калифорнии
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии

Пушков: в XXI веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя беспорядки в Калифорнии, заявил в своем Telegram-канале, что в XXI веке Соединенные Штаты могут стать "разъединенными".
Калифорнии царят хаос и неуправляемость. Погромщики забрасывают полицейские машины кирпичами. В то время как в Брюсселе мечтают о распаде России, которого не будет, главным кандидатом на распад могут стать США: страна может не выдержать тех мощных расколов, которые сотрясают американское общество. Причем внутренняя конфликтность только нарастает. В 21-м веке Соединенные Штаты могут стать разъединенными", — написал он.
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Власти округа Лос-Анджелес заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между Белым домом и руководством штата.
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КалифорнияЛос-АнджелесБрюссельАлексей ПушковПротесты в Калифорнии
 
 
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