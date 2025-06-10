https://ria.ru/20250610/pulkovo-2021929402.html

В аэропорту Пулково сняли ограничения

В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025

В аэропорту Пулково сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T08:09:00+03:00

2025-06-10T08:09:00+03:00

2025-06-10T08:16:00+03:00

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Во вторник представитель Росавиации заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Пулково"."В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021922563.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия