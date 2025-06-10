https://ria.ru/20250610/pulkovo-2021929402.html
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения - РИА Новости, 10.06.2025
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T08:09:00+03:00
2025-06-10T08:09:00+03:00
2025-06-10T08:16:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Пулково", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.Во вторник представитель Росавиации заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в "Пулково"."В аэропорту "Пулково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250610/ogranicheniya-2021922563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Пулково сняли ограничения
В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов