https://ria.ru/20250610/protesty-2021927677.html

Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в калифорнийском Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:51:00+03:00

2025-06-10T07:51:00+03:00

2025-06-10T07:56:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Полиция в калифорнийском Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Спецсредства применили сотрудники полиции, экипированные противогазами, дубинками, шлемами и другими защитными элементами экипировки.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/feyerverki-2021925676.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии