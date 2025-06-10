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Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция в калифорнийском Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста, передает во вторник корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T07:51:00+03:00
2025-06-10T07:51:00+03:00
2025-06-10T07:56:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн - РИА Новости. Полиция в калифорнийском Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ для разгона участников акций протеста, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Спецсредства применили сотрудники полиции, экипированные противогазами, дубинками, шлемами и другими защитными элементами экипировки.Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция в Лос-Анджелесе применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ против участников протестов