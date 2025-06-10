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Среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы
Среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы - РИА Новости, 10.06.2025
Среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы
Профессиональные провокаторы действуют среди участников протестов в Лос-Анджелесе и им за это платят, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T06:39:00+03:00
2025-06-10T06:39:00+03:00
2025-06-10T06:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Профессиональные провокаторы действуют среди участников протестов в Лос-Анджелесе и им за это платят, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. "Людям платят за это. Вы можете проследить за их поведением. Они подают друг другу знаки в толпах протестующих, чтобы спровоцировать насилие. Это операция, и она проводится на профессиональном уровне", - заявила Ноэм в интервью телеканалу Fox News. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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в мире, лос-анджелес, сша, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Протесты в Калифорнии
Среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы
Министр Ноэм: среди участников протестов в Лос-Анджелесе действуют провокаторы