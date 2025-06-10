https://ria.ru/20250610/protesty-2021919131.html

Протестующие в Лос-Анджелесе вопреки лозунгам оставляют граффити

Протестующие в Лос-Анджелесе вопреки лозунгам оставляют граффити - РИА Новости, 10.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе вопреки лозунгам оставляют граффити

Участники очередной акции против миграционной политики президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о "мирном протесте", ведут себя агрессивно и... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:16:00+03:00

2025-06-10T05:16:00+03:00

2025-06-10T05:38:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн – РИА Новости. Участники очередной акции против миграционной политики президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о "мирном протесте", ведут себя агрессивно и разрисовывают машины и здания граффити, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции проявляют агрессию, оставляя с помощью баллончиков с краской надписи на зданиях и машинах. В автомобиле местного телеканала также разбили лобовое стекло. Все это происходит несмотря на якобы "мирный протест" (peaceful protest) - именно эту фразу активисты выкрикивают чуть ли не ежеминутно. Сначала полиция использовала против протестующих шумовые гранаты, затем начала применять оружие с резиновыми пулями. Официальной информации о масштабе ущерба и количестве задержанных пока нет. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021917248.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915859.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии