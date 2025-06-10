https://ria.ru/20250610/protesty-2021917018.html

Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих

Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025

Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T04:36:00+03:00

2025-06-10T04:36:00+03:00

2025-06-10T07:58:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее силовики использовали светошумовые гранаты.Позднее, в попытках рассеять толпу, правоохранители применяли резиновые пули — в первую очередь по тем, кто кидал в них различные предметы.Толпа, тем не менее, начала разбегаться по улочкам в центре города.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021917248.html

https://ria.ru/20250609/ssha-2021864019.html

лос-анджелес

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2025

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Последствие стрельбы резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-10T04:36 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии