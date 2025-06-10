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Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025
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04:36 10.06.2025 (обновлено: 07:58 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/protesty-2021917018.html
Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих
Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих - РИА Новости, 10.06.2025
Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.Ранее силовики использовали светошумовые гранаты.Позднее, в попытках рассеять толпу, правоохранители применяли резиновые пули — в первую очередь по тем, кто кидал в них различные предметы.Толпа, тем не менее, начала разбегаться по улочкам в центре города.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
https://ria.ru/20250610/los-andzheles-2021917248.html
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Последствие стрельбы резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе
Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция Лос-Анджелеса применила резиновые пули против протестующих

Полиция Лос-Анджелеса стреляет по самым активным протестующим резиновыми пулями

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала стрелять по наиболее активным протестующим резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее силовики использовали светошумовые гранаты.
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Позднее, в попытках рассеять толпу, правоохранители применяли резиновые пули — в первую очередь по тем, кто кидал в них различные предметы.
Толпа, тем не менее, начала разбегаться по улочкам в центре города.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
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