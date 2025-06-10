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Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
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03:46 10.06.2025 (обновлено: 07:52 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/protesty-2021915087.html
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025
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2025-06-10T07:52:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на вторник в Лос-Анджелесе продолжились протесты против миграционной политики действующих властей. Одна из групп активистов изначально собралась в центре города, рядом с одним из правительственных учреждений. Там же были и силовики: спустя несколько часов после начала акции они начали оттеснять протестующих с дороги.Тогда же правоохранительные органы применили светошумовые гранаты — активисты после этого отошли на несколько, но не расходятся.Корреспондент РИА Новости также застал мужчину с ранением ноги — вероятно, от резиновой пули, но применения полицией соответствующих ружей журналист агентства не видел.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html
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60
353
60
Оттеснение протестующих полицией в Лос-Анджелесе
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Протесты в Калифорнии
Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе

Полиция применила светошумовые гранаты и оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на вторник в Лос-Анджелесе продолжились протесты против миграционной политики действующих властей. Одна из групп активистов изначально собралась в центре города, рядом с одним из правительственных учреждений. Там же были и силовики: спустя несколько часов после начала акции они начали оттеснять протестующих с дороги.
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01:21
Тогда же правоохранительные органы применили светошумовые гранаты — активисты после этого отошли на несколько, но не расходятся.
Корреспондент РИА Новости также застал мужчину с ранением ноги — вероятно, от резиновой пули, но применения полицией соответствующих ружей журналист агентства не видел.

Протесты в Калифорнии

  • В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
  • Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
  • В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
  • Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
  • Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
  • В Калифорнии задержали более 80 человек.
  • Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Пушков прокомментировал беспорядки в Калифорнии
00:51
 
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