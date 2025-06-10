Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе
Полиция применила светошумовые гранаты и оттесняет протестующих в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на вторник в Лос-Анджелесе продолжились протесты против миграционной политики действующих властей. Одна из групп активистов изначально собралась в центре города, рядом с одним из правительственных учреждений. Там же были и силовики: спустя несколько часов после начала акции они начали оттеснять протестующих с дороги.
Тогда же правоохранительные органы применили светошумовые гранаты — активисты после этого отошли на несколько, но не расходятся.
Корреспондент РИА Новости также застал мужчину с ранением ноги — вероятно, от резиновой пули, но применения полицией соответствующих ружей журналист агентства не видел.
Протесты в Калифорнии
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих.
- В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
- Губернатор пообещал подать в суд на Трампа.
- Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством.
- В Калифорнии задержали более 80 человек.
- Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.