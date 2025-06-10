https://ria.ru/20250610/protesty-2021915087.html

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 10.06.2025

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T03:46:00+03:00

2025-06-10T03:46:00+03:00

2025-06-10T07:52:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на вторник в Лос-Анджелесе продолжились протесты против миграционной политики действующих властей. Одна из групп активистов изначально собралась в центре города, рядом с одним из правительственных учреждений. Там же были и силовики: спустя несколько часов после начала акции они начали оттеснять протестующих с дороги.Тогда же правоохранительные органы применили светошумовые гранаты — активисты после этого отошли на несколько, но не расходятся.Корреспондент РИА Новости также застал мужчину с ранением ноги — вероятно, от резиновой пули, но применения полицией соответствующих ружей журналист агентства не видел.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

https://ria.ru/20250610/ssha-2021909851.html

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Оттеснение протестующих полицией в Лос-Анджелесе Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе, оттесняет активистов, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-10T03:46 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии