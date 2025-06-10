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Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании - РИА Новости, 10.06.2025
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15:46 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/prokuror-2022040478.html
Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании
Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании - РИА Новости, 10.06.2025
Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании
Прокурор в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей наемницу из... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T15:46:00+03:00
2025-06-10T15:46:00+03:00
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции. "Гособвинение просит приговорить Йоргенсен к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей ", - сказали в суде. Военный суд приступил к рассмотрению дела датчанки в понедельник. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html
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происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании

Прокурор запросил 30 лет колонии для датчанки за преступления в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Гособвинение просит приговорить Йоргенсен к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей ", - сказали в суде.
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СК возбудил дело против наемника из США за преступления в Курской области
27 января, 12:05
Военный суд приступил к рассмотрению дела датчанки в понедельник.
Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области.
По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Наемницу из США, воевавшую за ВСУ, заочно осудили на 20 лет
2 июня, 11:23
 
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