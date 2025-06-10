https://ria.ru/20250610/prokuror-2022040478.html

Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании

Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании - РИА Новости, 10.06.2025

Обвинение запросило 30 лет колонии для наемницы из Дании

Прокурор в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей наемницу из... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T15:46:00+03:00

2025-06-10T15:46:00+03:00

2025-06-10T15:46:00+03:00

происшествия

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Прокурор в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде просит приговорить к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции. "Гособвинение просит приговорить Йоргенсен к 30 годам колонии заочно и штрафу в 2,5 миллиона рублей ", - сказали в суде. Военный суд приступил к рассмотрению дела датчанки в понедельник. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, Йоргенсен прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.

https://ria.ru/20250127/sk-1995670077.html

https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины