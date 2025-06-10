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"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 10.06.2025
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20:28 10.06.2025
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"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России"
"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 10.06.2025
"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России"
"Единая Россия" поддерживает государственную программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:28:00+03:00
2025-06-10T20:28:00+03:00
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
единая россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает государственную программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."Ключевые направления развитие несырьевого неэнергетического экспорта как стратегического драйвера технологического лидерства и повышения глобальной конкурентоспособности России обсудили секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Участники встречи отметили, что поддержка этого направления является фундаментом для развития и суверенитета отечественной экономики, а также важным источником увеличения доходов федерального и региональных бюджетов. Это, в свою очередь, создает условия для формирования высокооплачиваемых рабочих мест, развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.Национальные цели, утвержденные президентом России до 2030 года, предусматривают прирост не менее чем на две трети объема экспорта несырьевых товаров. Это амбициозная задача, которая станет важным шагом на пути обеспечения финансового суверенитета страны.При обсуждении основных потребностей экспортноориентированных предприятий Владимир Якушев отметил, что "Единая Россия" поддерживает государственную программу продвижения национального бренда "Сделано в России"."Российские товары уже заполнили полки ушедших западных брендов и уверенно чувствуют себя на внутреннем рынке. 75% россиян сегодня выбирают отечественные товары вместо импортных. Этот рост спроса - заслуга, в том числе, партийного проекта "Выбирай своё". Теперь настало время познакомить с российскими товарами и зарубежных потребителей", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".Сегодня отечественная продукция успешно представлена более чем на 180 международных рынках благодаря активному продвижению бренда "Сделано в России". Символом этой инициативы является узнаваемая "птичка" в цветах российского флага, которая стала знаком качества и надёжности российских товаров за рубежом.
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia), единая россия
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia), Единая Россия
"Единая Россия" поддерживает продвижение бренда "Сделано в России"

"Единая Россия" поддерживает госпрограмму продвижения бренда "Сделано в России"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает государственную программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которую реализует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Ключевые направления развитие несырьевого неэнергетического экспорта как стратегического драйвера технологического лидерства и повышения глобальной конкурентоспособности России обсудили секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - говорится в сообщении.
Владикавказ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
РЭЦ направит делегацию в Северную Осетию для развития экспорта республики
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Участники встречи отметили, что поддержка этого направления является фундаментом для развития и суверенитета отечественной экономики, а также важным источником увеличения доходов федерального и региональных бюджетов. Это, в свою очередь, создает условия для формирования высокооплачиваемых рабочих мест, развития социальной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.
Национальные цели, утвержденные президентом России до 2030 года, предусматривают прирост не менее чем на две трети объема экспорта несырьевых товаров. Это амбициозная задача, которая станет важным шагом на пути обеспечения финансового суверенитета страны.
При обсуждении основных потребностей экспортноориентированных предприятий Владимир Якушев отметил, что "Единая Россия" поддерживает государственную программу продвижения национального бренда "Сделано в России".
"Российские товары уже заполнили полки ушедших западных брендов и уверенно чувствуют себя на внутреннем рынке. 75% россиян сегодня выбирают отечественные товары вместо импортных. Этот рост спроса - заслуга, в том числе, партийного проекта "Выбирай своё". Теперь настало время познакомить с российскими товарами и зарубежных потребителей", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России".
Сегодня отечественная продукция успешно представлена более чем на 180 международных рынках благодаря активному продвижению бренда "Сделано в России". Символом этой инициативы является узнаваемая "птичка" в цветах российского флага, которая стала знаком качества и надёжности российских товаров за рубежом.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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РоссияЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Бренд Сделано в России (Made in Russia)Единая Россия
 
 
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