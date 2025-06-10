https://ria.ru/20250610/primore-2021925425.html

В Приморье осудили банду экстремистов, нападавших на иностранцев

В Приморье осудили банду экстремистов, нападавших на иностранцев - РИА Новости, 10.06.2025

В Приморье осудили банду экстремистов, нападавших на иностранцев

Группу экстремистов, нападавшую на иностранцев во Владивостоке, осудили в Приморье, главарю банды назначили 12 лет лишения свободы, сообщает правительство... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T07:16:00+03:00

2025-06-10T07:16:00+03:00

2025-06-10T07:16:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Группу экстремистов, нападавшую на иностранцев во Владивостоке, осудили в Приморье, главарю банды назначили 12 лет лишения свободы, сообщает правительство Приморского края. Как отмечает правительство, в 2016 году житель Владивостока 1991 года рождения, движимый идеологической и национальной ненавистью, решил создать экстремистскую группу для преступлений. В неё он вовлёк шестерых подростков, включая девушку, и под фашистскими лозунгами организовывал нападения на иностранных граждан. Параллельно участники активно распространяли идеи национальной ненависти в социальных сетях. Лидер жёстко структурировал группировку, разделив действия на прямые - насильственные действия, и непрямые - вандализм с ультраправой символикой. "Ленинский суд Владивостока назначил главарю группировки 12 лет лишения свободы, остальные члены получили условные сроки. Не согласившись с приговором районного суда, он подал апелляцию в краевой суд, который поддержал решение первой инстанции. Приговор вступил в силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250609/magnitogorsk-2021739681.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край