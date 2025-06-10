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Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране - РИА Новости, 10.06.2025
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12:48 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране - РИА Новости, 10.06.2025
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:48:00+03:00
2025-06-10T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой. Ранее отец Илона Маска Эррол Маск , выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "То, что говорят во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой. Лучший способ - это приехать в Россию и увидеть все своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на форуме. Пресс-секретарь также отметил, что приезд иностранцев в Москву - это "очень здорово".
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россия, дмитрий песков, москва, илон маск, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, В мире
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране

Песков: приезд в РФ является лучшим способом выявить ложь других стран

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой.
Ранее отец Илона Маска Эррол Маск , выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
"То, что говорят во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой. Лучший способ - это приехать в Россию и увидеть все своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на форуме.
Пресс-секретарь также отметил, что приезд иностранцев в Москву - это "очень здорово".
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РоссияДмитрий ПесковМоскваИлон МаскВладимир ПутинВ мире
 
 
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