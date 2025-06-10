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Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране

Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране - РИА Новости, 10.06.2025

Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T12:48:00+03:00

2025-06-10T12:48:00+03:00

2025-06-10T12:48:00+03:00

россия

дмитрий песков

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илон маск

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой. Ранее отец Илона Маска Эррол Маск , выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "То, что говорят во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой. Лучший способ - это приехать в Россию и увидеть все своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на форуме. Пресс-секретарь также отметил, что приезд иностранцев в Москву - это "очень здорово".

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россия, дмитрий песков, москва, илон маск, владимир путин, в мире