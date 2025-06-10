https://ria.ru/20250610/priezd-2021981333.html
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране - РИА Новости, 10.06.2025
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T12:48:00+03:00
2025-06-10T12:48:00+03:00
2025-06-10T12:48:00+03:00
россия
дмитрий песков
москва
илон маск
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять, что многое, что говорят в других странах о России, является ложью или пропагандой. Ранее отец Илона Маска Эррол Маск , выступая на форуме, назвал Москву лучшей столицей, а Россию - одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком. "То, что говорят во многих странах зарубежья о России, является ложью и уродливой пропагандой. Лучший способ - это приехать в Россию и увидеть все своими глазами", - сказал Песков журналистам, комментируя приезд отца Илона Маска бизнесмена Эррола Маска в Москву для выступления на форуме. Пресс-секретарь также отметил, что приезд иностранцев в Москву - это "очень здорово".
https://ria.ru/20250609/mask-2021784045.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, москва, илон маск, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Москва, Илон Маск, Владимир Путин, В мире
Песков назвал приезд в Россию лучшим способом понять истину о стране
Песков: приезд в РФ является лучшим способом выявить ложь других стран