https://ria.ru/20250610/prestupleniya-2021913041.html

Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях

Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях - РИА Новости, 10.06.2025

Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях

Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T02:55:00+03:00

2025-06-10T02:55:00+03:00

2025-06-10T02:59:00+03:00

общество

верховный суд рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая "популярная" статья - кража, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, всего за прошлый год были осуждены 11 944 человека, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Из них девушки - 1 129. Более 5 тысяч осужденных воспитывались одним родителем, 900 росли вне семьи. Не учились и не работали 3 682 человека. Более тысячи осужденных подростков совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 33 - наркотического. Почти три тысячи подростков действовали в группе лиц вместе со взрослыми. Самым "популярным" преступлением среди подростков является кража (почти 5 тысяч человек), угон автомобиля (1,3 тысячи человек), мошенничество (738 человек). Почти сотня подростков осуждена за убийство, 344 - за преступления против половой неприкосновенности. Восемь человек получили сроки за теракты, еще четверо - за обучение террористический деятельности. 60 попались на "телефонном терроризме", 125 - на хулиганстве, 15 - на вандализме. Есть осужденные и за разбой или грабежи. Суды за год отправили в колонии 2 222 несовершеннолетних осужденных, 3 777 получили условные сроки, 1 397 - штрафы. Почти две тысячи несовершеннолетних суды освободили от наказания или не назначали его в приговоре.

https://ria.ru/20250603/prestupleniya-2020693152.html

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общество, верховный суд рф