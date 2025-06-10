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Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях - РИА Новости, 10.06.2025
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02:55 10.06.2025 (обновлено: 02:59 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/prestupleniya-2021913041.html
Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях
Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях - РИА Новости, 10.06.2025
Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях
Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T02:55:00+03:00
2025-06-10T02:59:00+03:00
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая "популярная" статья - кража, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, всего за прошлый год были осуждены 11 944 человека, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Из них девушки - 1 129. Более 5 тысяч осужденных воспитывались одним родителем, 900 росли вне семьи. Не учились и не работали 3 682 человека. Более тысячи осужденных подростков совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 33 - наркотического. Почти три тысячи подростков действовали в группе лиц вместе со взрослыми. Самым "популярным" преступлением среди подростков является кража (почти 5 тысяч человек), угон автомобиля (1,3 тысячи человек), мошенничество (738 человек). Почти сотня подростков осуждена за убийство, 344 - за преступления против половой неприкосновенности. Восемь человек получили сроки за теракты, еще четверо - за обучение террористический деятельности. 60 попались на "телефонном терроризме", 125 - на хулиганстве, 15 - на вандализме. Есть осужденные и за разбой или грабежи. Суды за год отправили в колонии 2 222 несовершеннолетних осужденных, 3 777 получили условные сроки, 1 397 - штрафы. Почти две тысячи несовершеннолетних суды освободили от наказания или не назначали его в приговоре.
https://ria.ru/20250603/prestupleniya-2020693152.html
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60
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Новости
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РИА Новости
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96
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60
общество, верховный суд рф
Общество, Верховный суд РФ
Большинство подростков, осужденных за преступления, росли в неполных семьях

Большая часть осужденных за преступления подростков росла в неполных семьях

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Большая часть несовершеннолетних, совершивших преступления, росла в неполных семьях, зачастую подростки идут на преступление вместе со взрослыми, а самая "популярная" статья - кража, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, всего за прошлый год были осуждены 11 944 человека, которые совершили преступления, будучи несовершеннолетними. Из них девушки - 1 129. Более 5 тысяч осужденных воспитывались одним родителем, 900 росли вне семьи. Не учились и не работали 3 682 человека.
Более тысячи осужденных подростков совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения, 33 - наркотического. Почти три тысячи подростков действовали в группе лиц вместе со взрослыми.
Самым "популярным" преступлением среди подростков является кража (почти 5 тысяч человек), угон автомобиля (1,3 тысячи человек), мошенничество (738 человек). Почти сотня подростков осуждена за убийство, 344 - за преступления против половой неприкосновенности. Восемь человек получили сроки за теракты, еще четверо - за обучение террористический деятельности. 60 попались на "телефонном терроризме", 125 - на хулиганстве, 15 - на вандализме. Есть осужденные и за разбой или грабежи.
Суды за год отправили в колонии 2 222 несовершеннолетних осужденных, 3 777 получили условные сроки, 1 397 - штрафы. Почти две тысячи несовершеннолетних суды освободили от наказания или не назначали его в приговоре.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками
3 июня, 16:20
 
ОбществоВерховный суд РФ
 
 
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