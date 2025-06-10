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Во Владивостоке при пожаре на рыболовном судне погиб человек

Во Владивостоке при пожаре на рыболовном судне погиб человек - РИА Новости, 10.06.2025

Во Владивостоке при пожаре на рыболовном судне погиб человек

Один человек погиб при пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог во Владивостоке, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T02:53:00+03:00

2025-06-10T02:53:00+03:00

2025-06-10T02:53:00+03:00

происшествия

владивосток

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на рыболовном судне у пирса в бухте Золотой рог во Владивостоке, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. "По оперативным данным, сегодня утром произошло возгорание на рыболовном судне, стоящем на коммерческой стоянке у пирса в бухте Золотой рог в районе улицы Дальзаводская. Уже через семь минут на месте работали огнеборцы. По предварительным данным, спасено 24 человека, один человек погиб. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

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происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)