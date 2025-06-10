https://ria.ru/20250610/pomosch-2022016427.html
Работа по повышению качества медпомощи будет продолжена, заявил Путин
Работа по повышению качества медпомощи будет продолжена, заявил Путин - РИА Новости, 10.06.2025
Работа по повышению качества медпомощи будет продолжена, заявил Путин
Работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:38:00+03:00
2025-06-10T14:38:00+03:00
2025-06-10T14:45:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для россиян будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин."Эта работа по повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан, безусловно, будет продолжена", - сказал Путин на открытии объектов здравоохранения в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250610/putin-2021979504.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Работа по повышению качества медпомощи будет продолжена, заявил Путин
Путин: работа по повышению качества и доступности медпомощи будет продолжена