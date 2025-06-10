В Польше сделали неожиданное заявление о России
Mysl Polska: польская избирательная система уступает российской
© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке в Польше
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости, пишет польский портал Mysl Polska.
"Политики с Вислы любят читать россиянам лекции о демократии и выборах. Между тем, в российской политической системе выборы гораздо более пропорциональны, вследствие чего полностью отражают волю граждан", — говорится в материале.
По мнению издания, метод д`Ондта, используемый в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств, благоприятствует партиям с большими электоральными результатами. При этом в российских избирательных округах могут прорваться кандидаты, не поддержанные сильнейшими политическими партиями, сообщатся в материале.
"Вместо того, чтобы заниматься Россией, политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше, чтобы народ чувствовал, что если их кандидаты преодолеют избирательный порог, то они попадут в городской совет, в уездный совет, в воеводское собрание", —резюмируется в статье.
После второго тура президентских выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где перепутали кандидатов и отданные за них голоса. СМИ также сообщили о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Бывший президент Польши Лех Валенса 6 июня потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.