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В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.06.2025
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20:00 10.06.2025 (обновлено: 21:30 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/polsha-2022116718.html
В Польше сделали неожиданное заявление о России
В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.06.2025
В Польше сделали неожиданное заявление о России
В Польше избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости, пишет польский портал Mysl Polska. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T20:00:00+03:00
2025-06-10T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости, пишет польский портал Mysl Polska."Политики с Вислы любят читать россиянам лекции о демократии и выборах. Между тем, в российской политической системе выборы гораздо более пропорциональны, вследствие чего полностью отражают волю граждан", — говорится в материале.По мнению издания, метод д`Ондта, используемый в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств, благоприятствует партиям с большими электоральными результатами. При этом в российских избирательных округах могут прорваться кандидаты, не поддержанные сильнейшими политическими партиями, сообщатся в материале."Вместо того, чтобы заниматься Россией, политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше, чтобы народ чувствовал, что если их кандидаты преодолеют избирательный порог, то они попадут в городской совет, в уездный совет, в воеводское собрание", —резюмируется в статье.После второго тура президентских выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где перепутали кандидатов и отданные за них голоса. СМИ также сообщили о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.Бывший президент Польши Лех Валенса 6 июня потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
https://ria.ru/20250609/polsha-2021889691.html
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в мире, польша, россия
В мире, Польша, Россия
В Польше сделали неожиданное заявление о России

Mysl Polska: польская избирательная система уступает российской

© AP Photo / Petr David JosekГолосование на избирательном участке в Польше
Голосование на избирательном участке в Польше - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Голосование на избирательном участке в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Польше избирательная система уступает российской по непредвзятости и справедливости, пишет польский портал Mysl Polska.
"Политики с Вислы любят читать россиянам лекции о демократии и выборах. Между тем, в российской политической системе выборы гораздо более пропорциональны, вследствие чего полностью отражают волю граждан", — говорится в материале.
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Избирком Польши рассмотрел сообщения об ошибках при подсчете голосов
9 июня, 21:15
По мнению издания, метод д`Ондта, используемый в Польше на выборах в Сейм, провинциальные собрания, муниципальные советы и советы графств, благоприятствует партиям с большими электоральными результатами. При этом в российских избирательных округах могут прорваться кандидаты, не поддержанные сильнейшими политическими партиями, сообщатся в материале.
"Вместо того, чтобы заниматься Россией, политикам с Вислы следует реформировать избирательную систему в Польше, чтобы народ чувствовал, что если их кандидаты преодолеют избирательный порог, то они попадут в городской совет, в уездный совет, в воеводское собрание", —резюмируется в статье.
После второго тура президентских выборов в Польше вспыхнул скандал из-за нарушений при подсчете голосов. Примерами таких нарушений стали случаи в избиркомах в Кракове и в Минске-Мазовецком, где перепутали кандидатов и отданные за них голоса. СМИ также сообщили о других случаях нарушений в избирательных комиссиях.
Бывший президент Польши Лех Валенса 6 июня потребовал еще раз пересчитать голоса избирателей или провести второй тур заново. Экс-президент добавил, что подозревает активистов партии "Право и справедливость" (PiS) в фальсификации результатов выборов.
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
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