https://ria.ru/20250610/politsiya-2021920364.html

Полиция в Лос-Анджелесе начала выборочно задерживать протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе начала выборочно задерживать протестующих - РИА Новости, 10.06.2025

Полиция в Лос-Анджелесе начала выборочно задерживать протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе начала выборочно задерживать протестующих, продолжает стрелять резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T05:36:00+03:00

2025-06-10T05:36:00+03:00

2025-06-10T05:47:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 10 июн - РИА Новости. Полиция в Лос-Анджелесе начала выборочно задерживать протестующих, продолжает стрелять резиновыми пулями, передает корреспондент РИА Новости.Отогнав манифестантов от муниципального здания с помощью светошумовых гранат и резиновых снарядов, полиция продолжила натиск.Теперь за авангардом из силовиков с дубинками и ружьями, стреляющими резиновыми пулями, идут правоохранители с наручниками. Они выхватывают манифестантов, производя аресты.Параллельно ведется стрельба резиновыми пулями. Ее интенсивность, по наблюдениям журналиста РИА Новости, возросла.Протесты в КалифорнииЭто первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

https://ria.ru/20250610/protesty-2021919131.html

https://ria.ru/20250610/tramp-2021915859.html

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в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии