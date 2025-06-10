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В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына - РИА Новости, 10.06.2025
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14:30 10.06.2025 (обновлено: 14:33 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/podozrevaemye-2022013515.html
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына - РИА Новости, 10.06.2025
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына
Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве отца и сына в Верхнедонском районе Ростовской области, которых они избили, облили бензином и сожгли,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T14:30:00+03:00
2025-06-10T14:33:00+03:00
происшествия
верхнедонской район
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве отца и сына в Верхнедонском районе Ростовской области, которых они избили, облили бензином и сожгли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону. "В Верхнедонском районе сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении. Как следует из релиза, 8 июня около 22.00 мск в полицию поступило сообщение, что на берегу реки Дон в Верхнедонском районе Ростовской области обнаружены двое граждан с признаками телесных повреждений, в том числе термических ожогов. На месте происшествия полицейские обнаружили двух жителей Чертковского района: 41-летний мужчина скончался на месте происшествия, а его 64-летний отец был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм на следующий день. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали троих мужчин, жителей Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет. "По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевшим нанесли травмы, а затем облили бензином и подожгли", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, и добавили, что подозреваемые переданы в следственные органы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточнили в ведомстве.
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происшествия, верхнедонской район, россия, ростовская область
Происшествия, Верхнедонской район, Россия, Ростовская область
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве отца и сына

В Ростовской области задержали троих подозреваемых в убийстве отца и сына

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве отца и сына в Верхнедонском районе Ростовской области, которых они избили, облили бензином и сожгли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
Верхнедонском районе сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.
Как следует из релиза, 8 июня около 22.00 мск в полицию поступило сообщение, что на берегу реки Дон в Верхнедонском районе Ростовской области обнаружены двое граждан с признаками телесных повреждений, в том числе термических ожогов. На месте происшествия полицейские обнаружили двух жителей Чертковского района: 41-летний мужчина скончался на месте происшествия, а его 64-летний отец был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм на следующий день. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали троих мужчин, жителей Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет.
"По предварительной информации, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевшим нанесли травмы, а затем облили бензином и подожгли", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону, и добавили, что подозреваемые переданы в следственные органы.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц совершенное группой лиц по предварительному сговору), уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияВерхнедонской районРоссияРостовская область
 
 
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