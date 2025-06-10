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Захарова передаст подарок отцу Маска
Захарова передаст подарок отцу Маска - РИА Новости, 10.06.2025
Захарова передаст подарок отцу Маска
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок, который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска бизнесмену Эрролу. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:00:00+03:00
2025-06-10T16:00:00+03:00
2025-06-10T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у нее есть подарок, который она передаст отцу американского миллиардера Илона Маска бизнесмену Эрролу."Есть у меня для упомянутого человека один небольшой подарок. Просили меня передать. Узнали наши выдающиеся художники о том, что он здесь, и просили передать, поэтому сейчас пойду выполнять эту миссию", — сказала она на полях "Форума будущего 2050".Захарова сообщила об этом после вопроса о Маске-старшем, находящемся на этом же мероприятии, и его сыне.Позже дипломат, отвечая на вопрос РИА Новости о том, для кого из двух упомянутых людей предназначается подарок, с улыбкой предложила гадать.Эррол Маск — инженер и бизнесмен, занимающийся продажей драгоценных камней. Он прилетел в Россию в воскресенье.Предприниматель признался, что в США и Европе его отговаривали от поездки. Маск-старший назвал чушью и бредом антироссийские нарративы, распространяемые на Западе.На полях "Форума будущего 2050" бизнесмен назвал президента Владимира Путина впечатляющим человеком и рассказал о своем желании научиться у него лидерству. Он также заявил, что Москва — одна из лучших столиц мира, способная поспорить с Древним Римом. Эррол добавил, что, прилетев в Россию, он увидел абсолютно прекрасную цивилизацию.
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илон маск, россия, мария захарова
Илон Маск, Россия, Мария Захарова