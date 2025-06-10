https://ria.ru/20250610/plennye-2022062961.html

В Россию вернули вторую группу военнопленных

В Россию вернули вторую группу военнопленных - РИА Новости, 10.06.2025

В Россию вернули вторую группу военнопленных

Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T17:07:00+03:00

2025-06-10T17:07:00+03:00

2025-06-10T17:49:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны."Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", — говорится в заявлении. Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022033971.html

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021881867.html

россия

украина

киев

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, киев, москва