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В Россию вернули вторую группу военнопленных - РИА Новости, 10.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 10.06.2025 (обновлено: 17:49 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/plennye-2022062961.html
В Россию вернули вторую группу военнопленных
В Россию вернули вторую группу военнопленных - РИА Новости, 10.06.2025
В Россию вернули вторую группу военнопленных
Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T17:07:00+03:00
2025-06-10T17:49:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
киев
москва
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.&quot;Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих&quot;, — говорится в заявлении. Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.Встреча в СтамбулеВторого июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:Срыв Украиной изначальных договоренностей
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022033971.html
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, киев, москва
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Москва
В Россию вернули вторую группу военнопленных

В РФ с подконтрольной Украине территории вернули вторую группу военнопленных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие Вооруженных сил России, вернувшиеся из украинского плена. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Киевский режим вернул с подконтрольной ему территории вторую группу российских военнослужащих, сообщило Минобороны.
«

"Десятого июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих", — говорится в заявлении.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
"Моя работа". Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:24
Взамен Москва передала украинских военнопленных. Российских бойцов доставят в медицинские центры для лечения и реабилитации. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказывают первую помощь.

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности:
  • передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
9 июня, 15:49

Срыв Украиной изначальных договоренностей

  • Москва 6 июня приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными.
  • На границу доставили свыше 1200 тел солдат ВСУ.
  • Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных категорий "раненые", "тяжелобольные" и "пленные младше 25 лет", чтобы начать обмен.
  • Представители Киева не явились к месту, хотя дата была объявлена заранее. Украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.
  • За выходные Киев так и не вышел на контакт с Москвой, передача погибших не состоялась.
  • Россия готова выполнять договоренности по возврату тел солдат ВСУ.
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Мединский прокомментировал возвращение российских военных из плена
9 июня, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевМосква
 
 
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