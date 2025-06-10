Нефтяная плёнка растянулась по Енисею на 30 километров от места ЧП с судном
Нефтяная плёнка растянулась по Енисею на 30 километров от места аварии судна
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСпециалисты огораживают бонными заграждениями и откачивают выливающееся в реку дизельное топливо из потерпевшего крушение буксира-толкача ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на Енисее
Специалисты огораживают бонными заграждениями и откачивают выливающееся в реку дизельное топливо из потерпевшего крушение буксира-толкача ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на Енисее
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КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Нефтяная плёнка растянулась по реке Енисей в Красноярской крае на 30 километров от места, где в минувшее воскресенье судно получило пробоину и в воду вытекло 30 тонн дизельного топлива, сообщает администрация Казачинского района.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района 8 июня сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и частично затоплено. В Восточном межрегиональном СК РФ на транспорте сообщили, что начата проверка по факту произошедшего. Глава Казачинского района Юрий Озерских позже заявил, что, по предварительным данным, в Енисей попало около 30 тонн дизельного топлива.
В краевом главке МЧС сообщили во вторник, что на месте происшествия выставлены две линии боновых заграждений на акватории реки Енисей. Берег обработан сорбентом.
"Нефтяная плёнка протянулась примерно на 30 километров от места происшествия и зафиксирована уже неподалёку от села Курбатово Казачинского района. Русло реки пострадало частично — нефтепродукты сосредоточены на правом берегу, в прибрежной зоне, где задерживаются на берегу и заводях. Часть загрязнений смывается течением в центральное русло, попадая на судоходный путь", - говорится в сообщении.
Как уточняет администрация района, дальнейшими мерами по устранению последствий разлива, станет установка новых цепей боновых заграждений ниже населённого пункта Казачинское, загрязнённые участки обработают сорбентами и специализированными реагентами.