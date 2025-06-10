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Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран - РИА Новости, 10.06.2025
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10:06 10.06.2025 (обновлено: 13:49 10.06.2025)
https://ria.ru/20250610/pitanie-2021946582.html
Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран
Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран - РИА Новости, 10.06.2025
Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран
Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры,... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T10:06:00+03:00
2025-06-10T13:49:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина.&quot;Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России&quot;, — отметили в кабмине.Соответствующее постановление уже подписано.Как уточнили в правительстве, такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке.
https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран

РФ отменила повышенные ввозные пошлины на диетическое питание из некоторых стран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина.
«

"Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России", — отметили в кабмине.

Соответствующее постановление уже подписано.
Как уточнили в правительстве, такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.
Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке.
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