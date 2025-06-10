https://ria.ru/20250610/pitanie-2021946582.html

Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран

Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран - РИА Новости, 10.06.2025

Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из некоторых стран

Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры,... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T10:06:00+03:00

2025-06-10T10:06:00+03:00

2025-06-10T13:49:00+03:00

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Правительство отменило повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, которые принимают меры, нарушающие экономические интересы России, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, принимающие меры, нарушающие экономические интересы России", — отметили в кабмине.Соответствующее постановление уже подписано.Как уточнили в правительстве, такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке.

https://rsport.ria.ru/20250115/pitanie-1761444797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика