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Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.06.2025
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16:41 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/piloty-2022054841.html
Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов
Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.06.2025
Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов
Украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах... РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T16:41:00+03:00
2025-06-10T16:41:00+03:00
происшествия
россия
ужгород
закарпатская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Морозов Александр Григорьевич*, 11.11.1955 г.р. , Ужгород Закарпатская область УССР, ... Шиманский Дмитрий Леонидович*, 19.10.1977 г.р. , г. Киев УССР", - говорится в перечне. В понедельник, 19 мая, апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову* и Дмитрию Шиманскому*, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса. Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского* и Морозова* к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов* должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский* проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову* назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому* - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым* и Шиманским* ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250610/priangare-2022052390.html
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происшествия, россия, ужгород, закарпатская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ужгород, Закарпатская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов

Росфинмониторинг: пилоты Морозов и Шиманский внесены в список террористов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Морозов Александр Григорьевич*, 11.11.1955 г.р. , Ужгород Закарпатская область УССР, ... Шиманский Дмитрий Леонидович*, 19.10.1977 г.р. , г. Киев УССР", - говорится в перечне.
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Вчера, 16:36
В понедельник, 19 мая, апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову* и Дмитрию Шиманскому*, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса.
Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского* и Морозова* к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме.
По решению суда, Морозов* должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский* проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову* назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому* - 1,6 миллиона рублей.
Видео с задержанными пилотами Морозовым* и Шиманским* ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений.
По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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