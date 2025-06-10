https://ria.ru/20250610/piloty-2022054841.html

Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов

Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов - РИА Новости, 10.06.2025

Украинских пилотов, планировавших теракты, внесли в список террористов

Украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T16:41:00+03:00

2025-06-10T16:41:00+03:00

2025-06-10T16:41:00+03:00

происшествия

россия

ужгород

закарпатская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские пилоты Александр Морозов* и Дмитрий Шиманский* которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, внесены в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Морозов Александр Григорьевич*, 11.11.1955 г.р. , Ужгород Закарпатская область УССР, ... Шиманский Дмитрий Леонидович*, 19.10.1977 г.р. , г. Киев УССР", - говорится в перечне. В понедельник, 19 мая, апелляционный военный суд утвердил приговор украинским пилотам Александру Морозову* и Дмитрию Шиманскому*, которые, как считает следствие, планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса. Второй западный окружной военный суд в марте приговорил Шиманского* и Морозова* к 26 и 22 годам колонии соответственно. Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме. По решению суда, Морозов* должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет в колонии строгого режима, а Шиманский* проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову* назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому* - 1,6 миллиона рублей. Видео с задержанными пилотами Морозовым* и Шиманским* ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений. По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250610/priangare-2022052390.html

https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021246345.html

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происшествия, россия, ужгород, закарпатская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)